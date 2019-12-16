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Прогноз погоды на 17 декабря

Синоптическая ситуация в Беларуси: погодные условия будет определять теплая воздушная масса, по северной половине страны скажется влияние фронтального раздела. 17 декабря (вторник) опасных метеорологических явлений не ожидается.

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