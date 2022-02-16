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Прогноз погоды на 17 февраля

Погоду в Беларуси будут формировать атмосферные фронты. Ожидается порывистый ветер, на большей части территории республики сильный порывистый. На отдельных участках дорог гололедица.

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