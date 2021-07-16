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Прогноз погоды на 17 июля

Синоптическая ситуация в Беларуси: погоду в Беларуси продолжит определять очень теплая неустойчивая воздушная масса.

Внимание!

Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении (оранжевый уровень опасности)!

Днем 17 июля (суббота) максимальная температура воздуха во многих районах республики достигнет +30 +34 °С, местами +35 +36 °С.

18 июля (воскресенье) по юго-востоку страны сохранится жаркая погода.


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