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Прогноз погоды на 17 июля

Завтра погодные условия в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, по юго-западной части страны скажется влияние фронтального раздела. В пятницу ночью местами по Брестской и Гродненской областям, днем и в отдельных районах Гомельской области ожидаются грозы.

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