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Прогноз погоды на 17 июля

Завтра в Беларуси погодные условия будет определять антициклон с центром над Смоленской областью России.

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