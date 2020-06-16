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Прогноз погоды на 17 июня

Синоптическая ситуация в Беларуси погодные условия будет определять теплая воздушная масса, по юго-западу республики скажется влияние атмосферного фронта. Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях.Оранжевый уровень опасности. В дневные часы 17 июня (среда) во многих районах странымаксимальная температура воздуха достигнет +30 +31°С.Днем по юго-западу республики ожидаются грозы, местами при грозахсильные ливни, град, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

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