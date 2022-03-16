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Прогноз погоды на 17 марта

Погодные условия в Беларуси 17 марта будет определять область повышенного атмосферного давления. Малооблачно. Без осадков. По северу и северо-востоку местами на дорогах гололедица. Ветер восточный слабый до умеренного.

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