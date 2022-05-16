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Прогноз погоды на 17 мая

Погоду на территории Беларуси во вторник, 17 мая, будет определять холодная неустойчивая воздушная масса. В отдельных районах ожидаются грозы, прогнозируется порывистый ветер, местами по стране сильный порывистый ветер.

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