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Прогноз погоды на 17 ноября

Погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы.

17ноября (вторник) местами по республике ожидается гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

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