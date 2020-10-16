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Прогноз погоды на 17 октября

Погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе. Утром и днем по юго-восточной половине страны скажется влияние фронтальных разделов от циклона с центром над Киевской областью.

Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении!

Оранжевый уровень опасности.

Днем 17 октября (суббота) на большей части территории
Гомельской области ожидаются сильные дожди.

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