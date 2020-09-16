Прогноз погоды на 17 сентября

Погодные условия на территории Беларуси будет формировать атмосферный фронт от циклона, смещающегося на северо-запад европейской территории России. Синоптики предупреждают о неблагоприятном метеорологическом явлении. Похолодает!



Днем 17 сентября (четверг) и в течение суток 18 сентября (пятница) на большей части территории страны ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.



