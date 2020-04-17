ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Прогноз погоды на 18 апреля

Погоду в Беларуси будут определять холодные и неустойчивые воздушные массы, поступающие с Ботнического залива. 18 апреля (суббота) опасных метеорологических явлений не ожидается (видео).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все