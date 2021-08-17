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Прогноз погоды на 18 августа

Ночью по восточной половине республики погоду будет определять атмосферный фронт, днем в основном скажется влияние области повышенного атмосферного давления.

Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях (оранжевый уровень опасности). Ночью 18 августа по восточной половине республики сохранятся грозы, при грозах местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.


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