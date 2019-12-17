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Прогноз погоды на 18 декабря

Погодные условия Беларуси будет определять теплая воздушная масса, лишь ночью по северу страны скажется влияние малоактивного атмосферного фронта.

Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении!

(оранжевый уровень опасности)

18 декабря (среда) ночью и в первой половине дня

на большей части территории республики ожидается туман.

Минск +5 +7

Гродно +8 +10

Брест +9 +11

Гомель +6 +8

Могилев +5 +7

Витебск +5 +7

19 декабря (четверг) облачно с прояснениями.

Без существенных осадков. Ветер западный 5-10, утром порывы до 14 м/с +2 +4

20 декабря (пятница) облачно с прояснениями.

Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 4-9, днем порывы до 12 м/с 0, +2

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