Прогноз погоды на 18 декабря

Погодные условия Беларуси будет определять теплая воздушная масса, лишь ночью по северу страны скажется влияние малоактивного атмосферного фронта.



Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении!



(оранжевый уровень опасности)



18 декабря (среда) ночью и в первой половине дня



на большей части территории республики ожидается туман.



Минск +5 +7



Гродно +8 +10



Брест +9 +11



Гомель +6 +8



Могилев +5 +7



Витебск +5 +7



19 декабря (четверг) облачно с прояснениями.



Без существенных осадков. Ветер западный 5-10, утром порывы до 14 м/с +2 +4



20 декабря (пятница) облачно с прояснениями.



Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 4-9, днем порывы до 12 м/с 0, +2



