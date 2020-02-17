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Прогноз погоды на 18 февраля

Синоптическая ситуация в Беларуси: погоду в основном будут определять теплые неустойчивые воздушные массы атлантического происхождения, по юго-восточной половине скажется влияние малоподвижного атмосферного фронта.
Внимание!
Днем 18 февраля (вторник) местами по северо-западной половинереспублики ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

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