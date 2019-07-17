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Прогноз погоды на 18 июля

Синоптическая ситуация в Беларуси: погоду в республике будут определять атмосферные фронты от циклона с центром над Московской областью.

18 июля (четверг) в отдельных районах ожидаются грозы,местами в северо-восточных районах республики - сильные дожди.

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