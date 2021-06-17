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Прогноз погоды на 18 июня

В пятницу погодные условия в Беларуси будет определять периферия антициклона с центром над центральными районами европейской территории России. 18-20 июня местами по республике максимальная температура воздуха достигнет +33 °C.

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