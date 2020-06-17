ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Прогноз погоды на 18 июня

Синоптическая ситуация в Беларуси: погодные условия в Беларуси будет определять теплая влажная воздушная масса.

Внимание!
Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях! (оранжевый уровень опасности). В дневные часы 18 июня (четверг) на большей части территории республики ожидаются грозы, местами при грозах сильные ливни, град,шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
Днем по северо-восточной половине страны максимальная температура воздуха достигнет +30 +31°С.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все