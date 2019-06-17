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Прогноз погоды на 18 июня

Синоптическая ситуация: погоду в Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, лишь по северо-востоку скажется влияние малоактивного фронтального раздела. 18 июня местами по северо-востоку республики ожидаются грозы.

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