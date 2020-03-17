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Прогноз погоды на 18 марта

Завтра в Беларуси погоду будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, лишь днем по Витебской области скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Ночью и утром 18 марта местами по стране ожидается туман.

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