ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Прогноз погоды на 18 октября

Погодные условия будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе. Лишь ночью и утром по северу скажется влияние малоактивного фронтального раздела. В ночные и утренние часы 18 октября (пятница) в отдельных районах республики ожидается туман.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все