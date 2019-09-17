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Прогноз погоды на 18 сентября

Погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты и холодная воздушная масса, поступающая со Скандинавского полуострова.

18 сентября местами по юго-западной половине республики

ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15-18 м/с.

Минск +11 +13

Гродно +13 +15

Брест +13 +15

Гомель +11 +13

Могилев +10 +12

Витебск +10 +12

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