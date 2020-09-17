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Прогноз погоды на 18 сентября

Погоду в Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе, в северо-восточных районах страны скажется влияние фронтального раздела.

Ожидается дальнейшее понижение температурного режима. 18 сентября (пятница) на большей части территории страны ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

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