ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Прогноз погоды на 19 апреля

Погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты. На большей части территории страны пройдут осадки (дождь, местами с мокрым снегом). Ночью и утром в отдельных районах республики будет сгущаться слабый туман. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, днем по северо-востоку порывистый.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все