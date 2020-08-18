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Прогноз погоды на 19 августа

Синоптическая ситуация в Беларуси: погоду в Беларуси будет определять атмосферный фронт, смещающийся с юго-запада Польши.
Внимание!
19 августа (среда) в отдельных районах республикиожидаются грозы, сильные дожди.

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