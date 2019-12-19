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Прогноз погоды на 19 декабря

Синоптическая ситуация в Беларуси: погодные условия будет определять в основном область повышенного атмосферного давления. 19 декабря (четверг) в отдельных районах республики ожидается туман, ночью и утром местами по северо-востоку усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

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