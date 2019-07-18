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Прогноз погоды на 19 июля

Синоптическая ситуация в Беларуси: погодные условия на территории Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, по северо-востоку страны скажется влияние фронтального раздела.

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