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Прогноз погоды на 19 июня

Погоду в Беларуси будет определять антициклон с центромнад территорией нашей страны.В дневные часы 19 июня (среда) местами по Брестской и Гомельской областям максимальная температура воздуха достигнет +30°С.

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