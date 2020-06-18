Прогноз погоды на 19 июня

Погодные условия в Беларуси будет определять теплая неустойчивая воздушная масса.



В дневные часы 19 июня (пятница) на большей части территории республики максимальная температура воздуха достигнет +30 +32°С.



Минск +16 +18, +28 +30



Гродно +16 +18, +26 +28



Брест +16 +18, +26 +28



Гомель +17 +19, +30 +32



Могилев +17 +19, +30 +32



Витебск +16 +18, +30 +32



20 июня (суббота). Переменная облачность. Кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточной четверти 4-9, при грозе порывы до 14 м/с +27 +29



21 июня (воскресенье). Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северной четверти 4-9, при грозе порывы до 14 м/с +25 +27



