ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Прогноз погоды на 19 июня

Сохранится влияние периферии антициклона с центром над Средней Волгой и очень теплой воздушной массы.

В дневные часы 19-21 июня на большей части территории республики максимальная температура воздуха достигнет +33°С.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все