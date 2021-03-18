ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Прогноз погоды на 19 марта

Синоптическая ситуация в Беларуси. Погоду в Беларуси будет определять неустойчивая прохладная воздушная масса, поступающая с севера Европы.

Внимание!

19 марта (пятница) на отдельных участках дорог республикисохранится гололедица.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все