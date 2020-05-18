Прогноз погоды на 19 мая

Погоду в Беларуси в основном будут определять фронтальные разделы, лишь ночью по востоку страны скажется влияние области повышенного атмосферного давления.



Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении!



19 мая (вторник) ночью и утром местами по республикеожидаются заморозки 0, -2°С.



Минск +2 +4, +11 +13



Гродно +6 +8, +12 +14



Брест +8 +1, +15 +17



Гомель +3 +5, +12 +14



Могилев +3 +5 ,+11 +13



Витебск +1 +3, +12 +14



20 мая (среда). Облачно с прояснениями. Небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. +10 +12



21 мая (четверг). Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. +8 +10



