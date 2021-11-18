Прогноз погоды на 19 ноября

В пятницу погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплые воздушные массы, поступающие с Западной Европы. 19 ноября местами по западу страныожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с. 20 ноября на большей части территории республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.