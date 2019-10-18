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Прогноз погоды на 19 октября

Погодные условия будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе. В ночные и утренние часы 19 октября (суббота) местами ожидается туман.

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