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Прогноз погоды на 19 сентября

Погоду в Беларуси будет формировать в основном область повышенного атмосферного давления, лишь ночью по северо-востоку страны сохранится влияние малоактивного фронтального раздела. Опасных метеорологических явлений не ожидается.

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