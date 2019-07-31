Прогноз погоды на 1 августа

Синоптическая ситуация в Беларуси: ночью погодные условия на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе. Днем скажется влияние неустойчивых воздушных масс, поступающих с Балтийского моря. 1 августа (четверг) опасных метеорологических явлений не ожидается.