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Прогноз погоды на 1 июля

Погоду на территории Беларуси в пятницу, 1 июля, будет определять область повышенного атмосферного давления и очень теплая ветреная масса тропического происхождения. Осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха достигнет 34 градусов тепла.

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