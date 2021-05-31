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Прогноз погоды на 1 июня

Погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе.

Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении! Ночью и утром 1 июня местами по республике на почве ожидаются заморозки до 0… -3°С.

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