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Прогноз погоды на 1 мая

Погодные условия на территории Беларуси будет определятьв основном область повышенного атмосферного давления, лишь ночью по юго-востоку страны скажется влияние атмосферного фронта.

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