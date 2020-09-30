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Прогноз погоды на 1 октября

В четверг территория Беларуси будет находиться в области пониженного атмосферного давления, по югу республики скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Днем 1 октября в отдельных районах республики ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

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