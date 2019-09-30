Прогноз погоды на 1 октября

Синоптическая ситуация в Беларуси: ночью и утром погодные условия на территории Беларуси будет определять атмосферный фронт, смещающийся с Западной Европы, днем скажется влияние неустойчивой воздушной массы.



Внимание!

Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении! (оранжевый уровень опасности)

1 октября (вторник) на большей части территории страны ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.