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Прогноз погоды на 1 октября

Синоптическая ситуация в Беларуси: ночью и утром погодные условия на территории Беларуси будет определять атмосферный фронт, смещающийся с Западной Европы, днем скажется влияние неустойчивой воздушной массы.

Внимание!
Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении! (оранжевый уровень опасности)
1 октября (вторник) на большей части территории страны ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

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