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Прогноз погоды на 1 октября

Погодные условия в Беларуси в основном будет определять антициклон с центром над европейской территорией России, лишь по западу скажется влияние фронтального раздела.

В ночные часы 1 октября местами по республике, а по Гомельской и Могилевской областям на большей части территории, ожидаются заморозки 0, -3°С.

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