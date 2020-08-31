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Прогноз погоды на 1 сентября

Погоду в республике в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, утром и днем по юго-западной половине скажется влияние фронтального раздела.

Утром и днем 1 сентября (вторник) в отдельных районах (преимущественно по юго-западной половине республики)

ожидаются грозы и сильные дожди.

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