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Прогноз погоды на 20 августа

Погоду в Беларуси будет определять малоподвижный атмосферный фронт. 20 августа (четверг) местами по республике ожидаются грозы,ночью и утром в отдельных районах сильные дожди,в дневные часы местами по Гомельской области аксимальная температура воздуха достигнет +30°С.

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