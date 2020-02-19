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Прогноз погоды на 20 февраля

Синоптическая ситуация в Беларуси: погоду будет определять малоактивный атмосферный фронт, смещающийся с Западной Европы. 20 февраля (четверг) опасных метеорологических явлений не ожидается.

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