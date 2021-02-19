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Прогноз погоды на 20 февраля

Погодные условия в Беларуси в основном будет определять атмосферный фронт и поступление более теплой воздушной массы.

20февраля (суббота) местами по республике ожидается туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

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