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Прогноз погоды на 20 июля

Погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в неустойчивой воздушной массе. 20 июля (вторник) в отдельных районах республики ожидаются грозы.


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