Прогноз погоды на 20 ноября

Синоптическая ситуация в Беларуси: погодные условия на территории Беларуси будет в основном определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе, лишь ночью и утром по востоку страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела.



В ночные и утренние часы 20 ноября в отдельных районах республики ожидается туман.



Минск +4 +6



Гродно +6 +8



Брест +8 +10



Гомель +2 +4



Могилев +1 +3



Витебск +1 +3



21 ноября (четверг) Облачно с прояснениями. Возможны небольшие осадки, в основном дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.



22 ноября (пятница) Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.



