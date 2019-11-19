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Прогноз погоды на 20 ноября

Синоптическая ситуация в Беларуси: погодные условия на территории Беларуси будет в основном определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе, лишь ночью и утром по востоку страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела.

В ночные и утренние часы 20 ноября в отдельных районах республики ожидается туман.

Минск +4 +6

Гродно +6 +8

Брест +8 +10

Гомель +2 +4

Могилев +1 +3

Витебск +1 +3

21 ноября (четверг) Облачно с прояснениями. Возможны небольшие осадки, в основном дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.

22 ноября (пятница) Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.

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