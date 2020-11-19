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Прогноз погоды на 20 ноября

Погодные условия в Беларуси будут определять фронтальные разделы, в дневные часы по западной половине страны скажется влияние области повышенного атмосферного давления.

Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении. 20 ноября ночью и утром на большей части территории республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

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