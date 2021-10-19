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Прогноз погоды на 20 октября

Синоптическая ситуация погодные условия в Беларуси в основном будут определяться атмосферными фронтами и поступлением теплой воздушной массы с Западной Европы.

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